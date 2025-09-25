Американцы в очередной раз протянули руку помощи жителям Улан-Батора питьевой водой

США выведут Улан-Батор на чистую воду

На этой неделе Соединенные Штаты передали Управлению водоснабжения и канализации Улан-Батора 180 полностью автоматизированных киосков с водой!

Теперь тысячи жителей юрточных районов могут получать воду круглосуточно и оплачивать ее онлайн.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Монголии Ричард Буанган: «Вода — наше будущее. Это гарантия здоровья и безопасности жителей Улан-Батора. Одной из насущных проблем столицы является доступ к питьевой воде. После обсуждения с городскими властями и чиновниками был инициирован и завершен этот проект по обеспечению жителей юрточных районов автоматизированными киосками, обеспечивающими доступ к воде в любое время суток. Стабильный доступ к чистой воде позволит частному сектору и бизнесу расширяться, закладывая основу для долгосрочного роста экономики города».

Из 180 полностью автоматизированных киосков 61 находится в районе Сонгинохаирхан, 51 – в Чингэлтэе, 26 – в Хан-Ууле, 25 – в Баянзурхе, 11 – в Баянголе и 6 – в районе Сухбаатар. В результате проекта работа всех 180 киосков была интегрирована в централизованную систему мониторинга, что позволило Центру мониторинга и контроля Управления водоснабжения и канализации осуществлять удаленный контроль. Жители теперь могут набирать воду с помощью мобильных приложений, карт оплаты воды или по номеру телефона, а также оплачивать счета в банке Хаан через QPay, SocialPay, HiPay и Toki, сообщили представители власти.

В Улан-Баторе насчитывается более 700 киосков с водой, из которых 331 – это киоски с водой, 180 из которых автоматизированы благодаря финансированию в рамках Водного соглашения. Только во 2-м хороо района Сонгинохайрхан автоматизированы около 90 из 100 киосков с водой. Для киоска № 207, финансируемого из средств Счета вызовов тысячелетия, установлена ​​система автоматизации со степенью защиты IP67 и оборудование промышленного класса. Полностью модернизированы внешние и внутренние системы электроснабжения, включая скрытую проводку, заземление, освещение, силовые щиты, стабилизаторы напряжения и устройства защиты от перенапряжения. Кроме того, при реконструкции трубопроводов в распределительных узлах установлены трубы для питьевой воды международного стандарта, фитинги, шланги для пищевой промышленности и трубы из нержавеющей стали SS316.

Этот проект Water Compact стоимостью 462 миллиона долларов, реализованный при поддержке американских компаний Tetra Tech и Stantec, демонстрирует, как Америка предоставляет своим партнерам экспертные знания и долгосрочные решения.

Монголия и США реализуют проекты и программы развития, в числе которых реализация второго Компактного соглашения корпорации «Вызовы тысячелетия» с финансированием до 462 млн долларов США для увеличения общего водоснабжения Улан-Батора на 80%.

Стоит отметить, что отношения между Монголией и США основаны на общих ценностях, в частности, на демократии. Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления верховенства закона и государственного управления, борьбы с коррупцией, соблюдения основных прав и свобод, а также укрепления свободы слова в онлайн-среде.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

