Что сказал посол Индии о первом НПЗ в Монголии?

Его Превосходительство г-н Атул Малхари Готсурве, посол Индии в Монголии

«Ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода внесет значительный вклад в энергетическую безопасность Монголии»

«Я рад сообщить, что двусторонняя торговля между нашими странами растёт. Я вижу продукцию ряда индийских компаний, таких как Himalaya, Parle, Royal Enfield, а также ряд фармацевтических препаратов на монгольском рынке», — заявил в интервью GOGO Его Превосходительство г-н Атул Малхари Готсурве, посол Индии в Монголии.

«Объем двусторонней торговли в 2023 году составил $65.43 млн, а в 2024 году — $110.88 млн. Однако он все еще ниже потенциального, и нам необходимо его дальнейшее увеличение».

По его словам, ряд индийских компаний заинтересованы в импорте коксующегося угля, меди и золота из Монголии.

«Прямое авиасообщение между Индией и Монголией будет очень полезно для развития торговли, коммерции, медицинского и духовного туризма, а также других сфер. Мы постоянно изучаем различные варианты установления такого прямого авиасообщения», — говорит он.

«Проект нефтеперерабатывающего завода, строительство которого осуществляется в Дорноговь за счет индийского льготного кредита в размере $1.7 млрд, продвигается успешно. Первый рабочий пакет проекта был успешно передан Монгольскому НПЗ в ноябре 2024 года. Остальные три рабочих пакета реализуются в соответствии с графиком. После завершения проекта к концу 2026 года или началу 2027 года будет обеспечена энергетическая безопасность Монголии и созданы тысячи рабочих мест для граждан Монголии. Проект является ярким примером дружбы между Индией и Монголией», — сказал Атул Малхари Готсурве.

На вопрос журналиста, почему проект продвигается так медленно, какие возникли трудности, какие проблемы возникли и когда ожидается его завершение, он ответил: «Вы спросили, почему это занимает столько времени. Причин несколько. Во-первых, проекты нефтеперерабатывающих заводов во всем мире очень сложны и требуют длительного периода разработки – это касается не только Монголии. Во-вторых, Монголия не имеет выхода к морю. Всё, что нужно транспортировать, занимает гораздо больше времени. Если бы у Монголии был доступ к портовому городу, товары могли бы доставляться гораздо быстрее и эффективнее. Отсутствие выхода к морю, естественно, создаёт логистические сложности. В-третьих, в Монголии суровые зимы, из-за чего рабочий сезон ограничивается примерно шестью-семью месяцами в году. Этот ограниченный период строительства также приводит к задержкам».

«Несмотря на эти трудности, я рад сообщить, что проект в настоящее время реализуется гладко. В августе министр промышленности и минеральных ресурсов, Его Превосходительство г-н Дамдинням Гонгор, и я посетили площадку НПЗ и были впечатлены ходом работ. Проект разделён на четыре рабочих пакета. Первый пакет уже завершён и передан монгольскому НПЗ, а остальные три реализуются успешно.

Это масштабный проект, который выведет Монголию на новый уровень индустриализации, принеся огромную пользу стране. Он также является ярким символом индийско-монгольской дружбы. Лично для меня это главный приоритет на период моего пребывания в должности посла».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

