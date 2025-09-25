экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг встретилась со своим болгарским коллегой

CentralAsia (MNG) -  «Во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я имела честь встретиться с Его Превосходительством Георгом Георгиевым, министром иностранных дел Республики Болгария, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления давних дружеских отношений между нашими двумя странами, уделив особое внимание укреплению сотрудничества в экономической и сельскохозяйственной сферах», – написала на странице X министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

«В ознаменование 75-летия наших дипломатических отношений, которое отмечается в этом году, мы подтвердили нашу приверженность совместной организации памятных мероприятий и продолжению тесного взаимодействия в целях укрепления и повышения общего уровня двустороннего сотрудничества», — написала она.

