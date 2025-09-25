Министры иностранных дел Армении и Монголии встретились в Нью-Йорке. Видео

CentralAsia (MNG) - 24 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх. Об этом сообщили в МИД Армении.

Собеседники обсудили возможности расширения двусторонних отношений и реализации конкретных инициатив в областях, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи Арарат Мирзоян и Батцэцэг Батмөнх подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Монголии об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Министр Мирзоян подчеркнул готовность и имеющиеся предпосылки для дальнейшего расширения двусторонней договорно-правовой базы и максимальной реализации потенциала отраслевого сотрудничества.

Министры иностранных дел Армении и Монголии также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

