5699 офицеров монгольской полиции проходят специализированную подготовку

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии поставило перед собой цель укрепить государственную гражданскую службу.

В рамках этой программы организованы регулярные программы обучения, предоставляющие сотрудникам полиции и внутренних войск юридические знания и профессиональные навыки, необходимые для выполнения ими своих обязанностей, с целью формирования квалифицированного кадрового состава и повышения качества и эффективности государственных услуг. В этом году специализированное обучение прошли 5699 сотрудников.

В частности, сотрудники, отвечающие за расследование, охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, прошли обучение на основе имитационных сценариев преступлений и разбора практических примеров. Практические занятия были сосредоточены на применении физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия и средств индивидуальной защиты, а также на развитии навыков коммуникации и профессионального поведения. Занятия проводились опытными сотрудниками и инструкторами с использованием анализа реальных ситуаций и прошлых ошибок.

