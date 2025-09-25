Депозиты в тугриках достигли ₮23 трлн

CentralAsia (MNG) - Объем депозитов в тугриках достиг ₮23 трлн (примерно: $6. 404 млрд) к концу августа 2025 года, что на ₮2.8 трлн (13,9 процента) больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на ₮14.1 млрд (0,1 процента) больше, чем в предыдущем месяце.

По данным Национального статистического управления Монголии, ₮20 трлн (87%) от общего объема депозитов принадлежат физическим лицам, а ₮3 трлн (13%) — предприятиям и организациям.

Объем депозитов в иностранной валюте также достиг 5,4 трлн тугриков, увеличившись на ₮923.1 млрд (20,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на ₮0.6 млрд (0,01%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, по предварительным данным, объем наличных денег в обращении на конец прошлого месяца составил 1,2 трлн тугриков, что на ₮4.9 млрд (0,4%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на ₮24.1 млрд (1,9%) по сравнению с предыдущим месяцем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения