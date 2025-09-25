Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Президента страны.

Президент Хурэлсух Ухнаа выразил решительную поддержку инициативе Генерального секретаря «ООН-80», направленной на повышение эффективности и действенности Организации Объединённых Наций. Он также приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о Всемирном дне лошади, инициированной Монголией, и объявил о планах ежегодно отмечать этот день в рамках ООН 11 июля.

Президент Хурэлсух проинформировал Генерального секретаря об интенсивной подготовке Монголии к проведению в 2026 году в Улан-Баторе 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Президент также подтвердил приверженность Монголии тесному сотрудничеству с ООН для достижения ощутимых результатов в инициативах, направленных на расширение участия страны в миротворческих операциях.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш высоко оценил активную роль Монголии в миротворческих операциях ООН и её лидерскую роль в решении глобальных проблем, включая деградацию земель и изменение климата. Генеральный секретарь выразил неизменную поддержку углублению сотрудничества между Организацией Объединённых Наций и Монголией.

