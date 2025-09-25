В Улан-Баторе прошло пленарное заседание ARIN-AP. Видео

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе (Монголия) прошло пленарное заседание Межведомственной сети по возврату активов Азиатско-Тихоокеанского региона (ARIN-AP).

На заседании, посвященном теме «Правовое управление активами и возврат активов», обсуждаются такие темы, как передовой опыт использования искусственного интеллекта в возврате активов, конфискация активов без вынесения обвинительного приговора, региональное сотрудничество и новые тенденции в управлении активами. Кроме того, с докладами выступят представители следующих стран: Австралийского Содружества, Королевства Таиланд, Малайской Федерации, Республики Филиппины, Независимого Государства Папуа-Новая Гвинея, Республики Индия, Республики Фиджи и Новой Зеландии. Также пройдут три параллельные сессии.

Открывая встречу, премьер-министр Зандашатар Гомбожав отметил: «Это мероприятие является частью глобальных усилий по пресечению и борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, коррупцией и финансированием терроризма. По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сеть ARIN-AP служит связующим звеном для обмена информацией между правоохранительными органами, способствуя выявлению, замораживанию, конфискации и возврату незаконно полученных активов. Таким образом, встреча не только укрепляет сотрудничество между правоохранительными органами, но и способствует укреплению доверия между странами региона. Монголия стремится внести свой вклад в эту важную инициативу и поддерживать эффективное сотрудничество между странами-членами».

Премьер-министр далее заявил: «Правительство Монголии активно проводит реформы государственного управления для обеспечения экономического роста и развития страны. Уверен, что встреча не только принесёт практические результаты, но и создаст широкие возможности для взаимного доверия и совместных действий».

Директор, генеральный комиссар Независимого агентства по борьбе с коррупцией (IAAC) Дашдаваа Зандраа подчеркнул: «Незаконные финансовые потоки всё чаще переходят в цифровую форму, расширяясь за счёт виртуальных активов, криптовалютных транзакций и трансграничных цифровых переводов. Эта ситуация требует мер, выходящих за рамки правовых инструментов: передовые технологии, особенно искусственный интеллект, открывают новые возможности для выявления незаконных финансовых потоков, расследования подозрительных транзакций и проведения быстрого анализа данных.

Международное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками. IAAC вносит вклад в совместные региональные усилия по борьбе с коррупцией, пресечению незаконных потоков активов и укреплению правосудия. В этом году IAAC Монголии проводит международную встречу в Улан-Баторе в качестве члена Руководящей группы ARIN-AP и председателя встречи в 2025 году».

ARIN-AP — это межведомственная сеть по возврату активов Азиатско-Тихоокеанского региона, неформальная сеть экспертов и практиков в области отслеживания, замораживания и конфискации активов, которая намерена выступать в качестве кооперативной группы по всем аспектам борьбы с доходами от преступной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения