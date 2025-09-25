экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп узнал о планах наступления ВСУ, для которых нужна помощь разведки США, - WSJ

CentralAsia (CA) -  Президента США Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать наступление на поле боя, для которого потребуется помощь американской разведки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, Россия за последние годы не добилась значительного прогресса. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации официальных лиц, которую приводит The Wall Street Journal, господин Трамп по-прежнему разрешает продажу оружия Украине, однако ограничивает использование оружия американского производства для нападения на суверенные регионы России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы вернуть утерянные территории при помощи Евросоюза. Россию он раскритиковал за «бесцельную» длительную войну и назвал страну «бумажным тигром».

