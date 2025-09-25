На севере и западе Казахстана ожидаются дожди, град и шквалистый ветер

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана, пройдут дожди с грозами, сообщает Кыргызгидромет.

26 сентября на западе, северо-западе, 27 сентября на севере, северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, юго-востоке страны – туманы.

Ожидается понижение температуры воздуха, на западе страны ночью с +12...+17 до +2...+7, на западе, севере региона заморозки +2, днем с +20...+28 до +10...+23 тепла, на северо-западе ночью с +7...+15 до +3...+11, днем с +23...+29 до +10...+18, на севере ночью с +10...+16 до +5...+13, днем с +20...+28 до +12...+25.

В центре Казахстана ночью +5...+13, днем +20...+25, на востоке повышение ночью с 0...+8, на севере, востоке региона заморозки +2, днем от +15...+25 до +20...+28, на юге страны ночью +5...+15, днем +25...+30, на юго-востоке повышение ночью от +5...+13 до +7...+15, днем от +15...+27 до +22...+30.

