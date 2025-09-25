экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,3

CentralAsia (CA) -  25 сентября 2025 года в 03:51 по UTC в районе венесуэльского штата Сулия было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3.

Эпицентр подземных толчков располагался в 65 км от города Лагунильяс и в 28 км к востоко-северо-востоку от Мене-Гранде.

Данные о землетрясении были подтверждены и проверены сейсмологами Геологической службы США (USGS). От населения поступили сообщения о ощутимых толчках. Информация о возможных жертвах или разрушениях пока не поступала.

