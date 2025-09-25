Тайфун «Рагаса», из-за которого погибли 24 человека, направляется к материковому Китаю

CentralAsia (KZ) - Тайфун «Рагаса», пока самый мощный в мире с начала года, обрушился на Тайвань и Филиппины, и надвигается в сторону материкового Китая.

Как сообщает Reuters, по последним данным, в Тайване погибли 14 человек, 129 человек числятся пропавшими без вести после того, как во время тайфуна вышло из берегов озеро около города Гуанфу в уезде Хуалянь, образовавшееся из-за схода оползня.

Ранее тайфун прошел через Филиппины, где погибли 10 человек, в том числе 7 рыбаков, которые утонули, когда огромные волны и ветер перевернули их лодку у города Санта-Ана на севере провинции Кагаян. Еще пятерых рыбаков ищут спасатели. В главном северном регионе Филиппин — Лусоне, стихия затронула 700 тыс. человек.

В Макао «Рагаса» также вызвал подтопления, но данных о жертвах нет. Из-за тайфуна в Гонконге и Макао, где проживают более 8 млн человек, закрыты большинство школ и предприятий, не ходит общественный транспорт, сообщает CNN.

24 сентября сообщалось, что тайфун «Рагаса» направлялся к материковому Китаю со скоростью 241 км/ч. Предполагается, что тайфун обрушится на провинцию Гуандун, где расположены города Шэньчжэнь (почти 18 млн жителей) и Гуанчжоу (более 18,5 млн жителей). В Гуандуне перед приближением тайфуна эвакуированы 1,9 млн человек, более 10 тыс. судов переведены в более безопасные гавани. Закрыты школы и предприятия в десятке городов региона, который считается экономическим центром страны.

