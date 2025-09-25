Президент Узбекистана и генсекретарь ООН обсудили проекты и сотрудничество

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 сентября встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла в рамках мероприятий 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк, сообщили в пресс-службе президента.

По информации, на встрече стороны рассмотрели дальнейшее расширение сотрудничества с ООН в реализации национальных задач достижения Целей устойчивого развития.

Также стороны обсудили реализацию свыше 160 программ и проектов в стране. В октябре ожидается подписание новой пятилетней Программы сотрудничества, добавили в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, за последние годы по инициативе узбекской стороны принято 13 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо этого идет активная подготовка к 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде.

По итогам встречи стороны договорились о развитии партнерства по приоритетным направлениям, разработке новых программ и проектов сотрудничества.