В Бангкоке произошло обрушение дороги, образовалась яма глубиной 50 метров

// SCMP

CentralAsia (CA) - В части Бангкока 24 сентября произошло обрушение земли рядом с госпиталем. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

В результате катастрофы образовалась воронка глубиной около 50 м и диаметром 30 м. Под землю ушли несколько автомобилей и опоры линии электропередачи.

Власти немедленно перекрыли дороги вокруг больницы и организовали эвакуацию пациентов и жителей ближайших домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако движение в районе провала полностью перекрыто.

Национальное информационное бюро Таиланда сообщило, что воронка продолжает расширяться. На месте работают спасатели и инженеры, чтобы стабилизировать почву и предотвратить новые обвалы.

Жители района полагают, что причиной инцидента могли стать работы по строительству новой линии метро, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Обрушение совпало с подготовкой города к удару супертайфуна «Рагаса», который в ближайшие дни достигнет дельты Меконга. Синоптики предупреждают, что ливни могут привести к новым провалам и подтоплениям.

На место происшествия прибыл губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипун. В мэрии отметили, что столица расположена на пойме реки, где глинистые грунты и хаотичная застройка снижают устойчивость почвы и эффективность дренажной системы.