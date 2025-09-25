экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Известная певица Рианна показала первую фотографию новорожденной дочери

CentralAsia (CA) -  Мировая звезда Рианна (настоящее имя — Робин Рианна Фенти) 25 сентября опубликовала в социальных сетях фото своей новорожденной дочери, которую она родила 13 сентября.

Публикация вызвала большой отклик: снимок набрал более 8 миллионов лайков, а поклонники со всего мира в комментариях поздравляют певицу с пополнением в семье.

Отцом ребёнка является известный рэпер A$AP Rocky. У пары уже растут двое сыновей, а теперь семья пополнилась ещё и дочерью, которой дали имя Роки Ириш Мейерс. 

 

