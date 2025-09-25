Больницы Казахстана лечат пациентов «в долг» из-за долгов правительства перед фондом медстрахования

CentralAsia (KZ) - В системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) Казахстана образовался крупный дефицит средств. Правительство задолжало Фонду социального медицинского страхования (ФСМС) более 739 млрд тенге, что не позволяет своевременно рассчитываться с клиниками за оказанные услуги. Об этом сообщают СМИ страны.

По плану к 12 сентября государство должно было перечислить 1,8 трлн тенге, однако фактически внесло лишь 1 трлн. В результате больницы продолжают принимать пациентов фактически «в долг».

Наибольшая задолженность связана с гарантированным объёмом бесплатной медпомощи и оплатой за льготные категории граждан. В Минфине ситуацию объяснили «кассовым разрывом» и пообещали закрыть долг при поступлении средств.

В Фонде медстрахования называют ситуацию критической. В приоритетном порядке оплачиваются лишь жизненно важные услуги — скорая помощь, лечение социально значимых заболеваний, ВИЧ, туберкулёза, диализ и паллиативная помощь.

При этом остаётся острая нехватка финансирования для первичной медико-санитарной помощи и лечения онкологических больных.

Эксперты предупреждают, что при сохранении дефицита пациенты рискуют ещё дольше ждать диагностику и лечение, а нагрузка на клиники возрастёт.

