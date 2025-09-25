экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Дании объявили тревогу из-за беспилотников над четырьмя аэропортами

CentralAsia (CA) -  Дания приведена в состояние повышенной готовности после появления беспилотников над четырьмя аэропортами страны — в Ольборге, Эсбьерге, Сённерборге и Скридструпе (Войенс), сообщает Euronews.

Аэропорт Ольборг, который используется как для коммерческих, так и для военных рейсов, был закрыт на три часа. Остальные аэропорты работу не прерывали. Датские власти рассматривают версию «скоординированной атаки» после аналогичных инцидентов в Копенгагене и Осло, которые ранее связывали с российским вмешательством.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал произошедшее «гибридной атакой» и подчеркнул, что это результат «профессиональных и систематических действий». Прямой военной угрозы для страны он не усмотрел, но отметил цель подобных акций — «посеять страх и вызвать раскол».

Министр юстиции Питер Хуммельгаард заявил о планах правительства усилить меры по обнаружению и нейтрализации дронов, а также закупить новые средства защиты.

Ранее дроны нарушали работу аэропортов в Копенгагене и Осло. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инциденты «самой серьёзной атакой на инфраструктуру страны». Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такие действия являются частью «постоянного противостояния на границах Европы».

Россия отвергла обвинения в причастности к инцидентам, назвав их «безосновательными». Тем временем НАТО осудила действия Москвы и предупредила, что альянс будет использовать «все необходимые военные и невоенные средства» для защиты своих членов.

