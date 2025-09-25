Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали на родину из Афин

CentralAsia (CA) - Бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк был экстрадирован в Кишинёв, где его поместили в следственный изолятор для дальнейшего расследования возбужденных уголовных дел, сообщают российские СМИ.

Олигарха доставили из Афин рейсовым самолётом в наручниках. Плахотнюк разыскивался по трём уголовным делам: его обвиняют в создании и руководстве преступной группировкой, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Одно из дел связано с громким скандалом о выводе из банковской системы страны $1 млрд.

Кроме того, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым.

Сам Плахотнюк покинул Молдавию в 2019 году после поражения демократической партии на парламентских выборах. Его адвокаты настаивали, что преследование носит политический характер.