Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

CentralAsia (CA) - Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» о получении незаконного финансирования от режима Муаммара Каддафи для избирательной кампании 2007 года. Об этом 25 сентября сообщили мировые СМИ.

Суд приговорил 70-летнего политика к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Это означает, что экс-президент не был взят под стражу в зале суда, но в течение месяца должен явиться в прокуратуру для определения даты начала отбывания наказания. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

Саркози признан виновным только по одному пункту обвинения, остальные три — в том числе незаконное финансирование кампании и коррупция — были сняты. Судья отметила, что действия политика могли «подорвать доверие граждан к представителям власти».

По версии следствия, избирательный штаб Саркози получил около 50 млн евро от Каддафи, что нарушило запрет на иностранное финансирование. Взамен Париж должен был способствовать реабилитации ливийского лидера на международной арене. Сам Саркози отрицал обвинения и назвал дело политически мотивированным, намереваясь подать апелляцию.

Это уже третий судебный процесс против бывшего президента Франции, руководившего страной с 2007 по 2012 год. Ранее он был осужден по делам о коррупции и торговле влиянием, а также получил условный срок за нарушения в финансировании кампании.