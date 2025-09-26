Первый патронный завод в Монголии поддержит и армию, и экономику

CentralAsia (MNG) -

Несколько дней назад, в Монголии начал работу патронный завод «Зэв»

Министерство обороны завершило монтаж и наладку оборудования и приборов завода и приступило к самостоятельному производству в соответствии с контрактом, заключенным с корпорацией «МКЕ» Турецкой Республики в рамках зарубежного сотрудничества.

С вводом в эксплуатацию завода были налажены поставки боеприпасов, необходимых для подготовки личного состава Вооруженных Сил, а также сокращены потребности государственных военных и специализированных организаций, ответственных за обеспечение национальной безопасности, что позволило снизить зависимость от импорта.

Предприятие обеспечит своей продукцией все силовые ведомства страны, ликвидирует зависимость Монголии от импорта стрелковых боеприпасов, возможно откроет новый сектор экспорта национальной оборонной промышленности.

Планируется дооснастить производство для выпуска патронов по стандартам НАТО.

Корпорация машиностроительной и химической промышленности (тур. Makine ve Kimya Endüstrisi или сокращенно MKE), созданная в 1950 году, представляет собой реорганизацию контролируемой правительством группы заводов в Турции, которые поставляли военную продукцию Вооруженным силам Турции. Ее история берет начало в «Tophane-i Amire» («Королевском арсенале»), построенном во второй половине XV века для снабжения артиллерийского корпуса Османской империи пушками, порохом и ядрами. В 1832 году она была реорганизована в «Tophane Müşavirliği» («Арсенал артиллерии и маршалства»), а в 1908 году стал частью «Harbiye Nezareti» (Военного министерства). После Первой мировой войны и последовавшей за ней Турецкой войны за независимость в 1923 году он был реорганизован в «Главное управление военных заводов». Сегодня MKE состоит из 12 предприятий, на которых работают 7430 человек. Первой произведенной винтовкой была Mauser Model M1938 (наряду с гибридами Lee–Enfield/Mauser «Enfauser»), а первым пистолетом был Walther PP, оба известных как «Kırıkkale».

Юридический статус компании изменился с государственного предприятия на корпорацию в соответствии с Законом № 7330 от 3 июля 2021 г.

Корпорация производит преимущественно оборудование для Вооружённых сил Турции, такое как боеприпасы для стрелкового и тяжёлого оружия, артиллерийские системы, авиабомбы, мины, взрывчатые вещества и ракеты. MKEK также производит продукцию гражданского назначения, такую ​​как сталь, латунь, а также электротехнические детали и оборудование. Широкий ассортимент продукции оборонной промышленности компании востребован не только в Турции, но и экспортируется более чем в 40 стран мира.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения