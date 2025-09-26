Новое соглашение о воздушном сообщении открывает путь к прямым рейсам между Монголией и Австралией

CentralAsia (MNG) -

Наличие прямых рейсов в Австралию очень важно для нас, поскольку Австралия является одной из стран с наибольшим числом граждан Монголии.

На заседании Кабмина 24 сентября 2025 года правительство Монголии одобрило проект Соглашения о воздушном сообщении между правительством Монголии и правительством Австралии и санкционировало подписание соглашения.

Ранее Министерство дорог и развития транспорта объявило о работе над соглашением OPEN SKY с Австралией, одной из стран с наибольшим числом граждан Монголии. Более 20 000 граждан Монголии, обучающихся, работающих и живущих в Австралии, являются мостом между двумя странами и дружбой между двумя народами.

В октябре прошлого года представители органов гражданской авиации Монголии и Австралии провели двусторонние переговоры, в ходе которых парафировали проект соглашения и подписали меморандум о взаимопонимании. Заключение этого соглашения создаст необходимую правовую основу для открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Ожидается, что это позволит отечественным авиакомпаниям открыть новые маршруты, расширить свое присутствие на рынке и подключиться к международным транспортно-логистическим сетям, тем самым расширяя авиационную сеть Монголии.

Ожидается, что соглашение принесет значительные выгоды гражданам Монголии, в настоящее время обучающимся, работающим или проживающим в Австралии, а также деловым путешественникам и туристам за счет снижения транспортных расходов. В более широком смысле, соглашение рассматривается как важный шаг в укреплении двусторонних отношений, торговли, инвестиций, экономического сотрудничества и обменов между Монголией и Австралией.

Монголия и Австралия установили дипломатические отношения в 1972 году и с тех пор расширили сотрудничество в области политики, образования, горнодобывающей промышленности, торговли, экономики, культуры и гражданской авиации.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения