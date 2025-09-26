Независимые исследователи продолжают испытания скважин на нефтяном месторождении в Монголии

Petro Matad продолжает свою кампанию по бурению в Монголии, завершая кислотную обработку на одной скважине и перемещая установку для капитального ремонта скважин на другую.

Котирующаяся на Лондонской фондовой бирже нефтяная компания Petro Matad заявила, что завершила работы по кислотной обработке на оценочной скважине Heron-2 на блоке XX на юге Монголии и перебрасывает установку для капитального ремонта скважин на близлежащую скважину Gazelle-1 для проведения испытаний.

В оперативном отчете, опубликованном в среду, компания сообщила, что работы по кислотной промывке на месторождении Heron-2, начавшиеся 25 августа, прошли по плану, при этом во время предварительной кислотной очистки были обнаружены более высокие концентрации газа и нефти по сравнению с результатами первоначального испытания, проведенного в октябре 2024 года.

Однако около 640 баррелей закачанной жидкости остались неизвлеченными, что побудило Petro Matad установить колонну заканчивания и поверхностный насос для получения окончательных результатов испытаний.

Компания Petro Matad приобрела у PetroChina бывший в употреблении станочный насос и мобилизовала подрядчиков на объект.

«Кислотная обработка Heron-2 прошла по плану, но, принимая во внимание значительный объем неизвлеченной закачанной жидкости в скважину, заканчивание и закачка представляют собой своевременный и экономически эффективный способ получить окончательный результат в этом повторном тесте», — заявил генеральный директор Petro Matad Майк Бак в обновленной информации.

Компания заявила, что откачка, как ожидается, начнётся до конца сентября. Целью откачки является извлечение оставшейся закачанной жидкости и определение возможности коммерческого дебита нефти из скважины. В случае успеха временные объекты будут эксплуатироваться до тех пор, пока не будет установлено постоянное хранилище.

Тем временем на скважину Gazelle-1 мобилизуется установка для капитального ремонта скважин, испытания которой планируется начать до конца сентября и продлятся до октября, после чего установка переместится на скважину Gobi Bear-1, также расположенную на Блоке XX.

По состоянию на 2025 год в стране насчитывается 33 нефтегазоносных блока. На 4 из них уже началась добыча, а на 11 блоках ведётся разведка. Тендерный раунд Управления минеральных ресурсов и нефти Монголии (MRPAM) на получение новых лицензий на разведку начался в конце 2022 года. В общей сложности по всей стране было доступно 14 блоков, а соглашения о разделе продукции (СРП) по 3 из них были заключены в конце 2024 – начале 2025 года.

Petro Matad — компания, специализирующаяся на поставках энергии в Монголию как из углеводородного сектора, так и из возобновляемых источников энергии. В углеводородном секторе Монголии группа владеет 100% долей участия и является оператором соглашений о разделе продукции (СРП) по следующим участкам:

Блок Матад XX, площадью 214 км², расположен на дальнем востоке Монголии, рядом с основными разрабатываемыми нефтяными месторождениями страны;

Блок Борзон VII, площадью разведочной площади 41 141 км², расположен на юге Монголии;

В настоящее время группа уделяет первоочередное внимание освоению нефтяного месторождения Херон в Блоке XX, но продолжает искать новые возможности в энергетическом секторе Монголии как в области разведки и добычи традиционных углеводородов, так и в секторе возобновляемых источников энергии для дополнения текущего портфеля площадей.

С момента своего образования в 2005 году Petro Matad активно занимается разведкой нефти в Монголии, пробурив в общей сложности 18 разведочных скважин, 1 оценочную скважину, 4 стратиграфические скважины, получив более 6000 км и 300 км2 сейсмических данных 2D и 3D соответственно, а также выполнив многочисленные полевые исследования по всей стране. Эти мероприятия привели к открытию месторождения Heron-1 в 2019 году и получению лицензии на разработку блока XX в 2021 году, которая стала третьей лицензией на разработку, когда-либо выданной в Монголии. Усилия Petro Matad были отмечены государством наградой «Ведущая компания по разведке нефти» в 2019 году и «Лучшая организация» в 2021 году. 25 октября 2024 года Petro Matad стала третьим производителем в Монголии, начавшим добычу нефти с разведочной скважины Heron-1 в блоке XX.

