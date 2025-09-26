Правительство Монголии объявляет о пятилетнем плане реформ и инициативах экономической политики

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабинета министров 24 сентября 2025 года правительство Монголии рассмотрело проект пятилетнего плана развития Монголии на 2026–2030 годы. По итогам заседания Кабинета министров премьер-министр Занданшатар Гомбожав и члены Кабинета министров провели брифинг для прессы, на котором рассказали о последних действиях правительства и планах на будущее. Об этом сообщает Монцамэ.

Премьер-министр Занданшатар объявил, что в рамках программы «Новое доверие — смелые реформы» правительство планирует провести реформы в десяти ключевых областях, включая государственное управление, экономику, развитие человеческого потенциала, налогообложение, «зелёный» рост, энергетику и развитие сельских и городских районов. Премьер-министр также рассказал о достижениях правительства за первые 100 дней его работы и обозначил долгосрочные политические цели.

В своём выступлении премьер-министр подчеркнул, что новый кабинет министров приступил к работе в сложных геополитических и экономических условиях. Он отметил, что цены на уголь — основной экспортный товар Монголии — упали вдвое, что создаёт реальный риск дефицита бюджетных доходов в размере 3,3 трлн тугриков. Обменный курс приближается к 4000 тугриков за доллар США, а инфляция может достичь 15 %. На этом фоне экономический рост к концу первого квартала снизился до 2,4 %.

Чтобы справиться с кризисом, правительство в течение недели после вступления в должность представило на рассмотрение Великого государственного хурала пересмотренный бюджет, предусматривающий жёсткую экономию. По словам Занданшатара, этот шаг помог предотвратить надвигающийся кризис и стимулировать экономический рост. В результате валютные резервы страны выросли до 5,7 млрд долларов США, экономический рост составил 5,6 %, а международный кредитный рейтинг Монголии остался стабильным. Рейтинг долговых рисков страны также улучшился: она поднялась с седьмого на шестое место. «Благодаря эффективной реализации пересмотренного бюджета правительство сэкономило 2,2 триллиона малайзийских ринггитов на неэффективных расходах».

Премьер-министр также отметил улучшения в управлении государственными предприятиями. В АО «Эрдэнэс Таван Толгой» был введён особый режим работы, что привело к трёхкратному повышению эффективности и увеличению экспорта угля в 1,6 раза за два месяца. Возобновилась торговля углём, которая ранее находилась в стагнации, и её объём вырос до 17 процентов. По мере увеличения экспорта платёжный баланс стал положительным, а курс национальной валюты стабилизировался.

Премьер-министр Занданшатар заявил, что правительство также приступило к масштабной реформе государственной службы. Количество руководителей департаментов и высокопоставленных чиновников было значительно сокращено, что позволило уменьшить бюрократическую волокиту и повысить эффективность работы. Правительство предприняло шаги по укреплению Фонда национального благосостояния. Было принято решение о том, что граждане будут получать прибыль от стратегических месторождений полезных ископаемых Монголии. Также было обнаружено новое месторождение меди.

Премьер-министр отметил, что было создано новое агентство по борьбе с наркотиками, а усилия по борьбе с коррупцией теперь приносят ощутимые результаты.

Правительство также переводит свои системы государственных финансов на цифровые технологии, и в рамках инициативы «Цифровизация прежде всего» поступления от НДС вскоре будут регистрироваться в электронном виде.

Премьер-министр добавил, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердил Стратегию развития искусственного интеллекта в стране. Была создана виртуальная налоговая зона и внедрена новая система цифрового управления. В рамках продолжающихся налоговых реформ возврат НДС будет увеличен до пяти процентов, то есть семья из четырёх человек может получать до 2 миллионов малайзийских ринггитов в год. Бюджет на образование был увеличен вдвое, а инвестиции в сферу здравоохранения — более чем в пять раз. Правительство также внедряет модель совместного бюджетирования, которая предполагает участие общественности на этапе планирования и оценку гражданами результатов реализации.

Забегая вперёд, премьер-министр Занданшатар подтвердил, что будет проведена полномасштабная налоговая реформа с расширением налоговой базы.

