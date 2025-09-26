ФМПОН требует повышения зарплаты учителей на мирном митинге

CentralAsia (MNG) - Федерация монгольских профсоюзов образования и науки (ФМПОН) направила в Великий Государственный Хурал и правительство Монголии требование повысить зарплаты учителям. Об этом сообщает Монцамэ.

По данным Министерства образования, 24 сентября 2025 года на главной площади Улан-Батора министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн лично получил письмо с соответствующим требованием.

Он выразил готовность сотрудничать в рамках правового поля по вопросу повышения зарплат учителям.

В то время как Великий Государственный Хурал обсуждает бюджет на 2026 год для сферы образования, Федерация профсоюзов 24 сентября 2025 года организовала мирный митинг на центральной площади Монголии. В нем приняли участие учителя из столицы и аймаков страны. Профсоюз требует установить базовую зарплату учителей в размере 3,5 млн тугриков, решить проблему нехватки учителей и улучшить социальную защиту.

По данным Министерства образования, по состоянию на март 2025 года в стране насчитывалось 30 806 учителей. Советник министра образования Гантулга Доноров пояснил: «Базовая зарплата учителей в стране в настоящее время составляет 1484000 тугриков. Кроме того, рассчитываются пять видов надбавок, в том числе за сверхурочную работу, руководство классом, заведование лабораторией, руководство методическими подразделениями и обучение детей с ограниченными возможностями».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения