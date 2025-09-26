В первой половине года в Сберегательном фонде накоплено ₮131.1 млрд

CentralAsia (MNG) - В первой половине 2025 года в Сберегательном фонде накоплено ₮131.1 млрд в виде дивидендов и процентов.

По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты, на индивидуальный сберегательный счет каждого гражданина было добавлено ₮36 300, в результате чего остаток составил ₮175 400.

В связи с вступлением в силу Закона о Фонде национального благосостояния Монголии в 2024 году в Сберегательном фонде было накоплено ₮495.6 млрд в виде дивидендов. Эта сумма была распределена между всеми гражданами Монголии: на каждого гражданина пришлось по ₮138 900.

