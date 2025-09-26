Девиз Digital First выдвинут на всех уровнях власти, — министр Монголии

Батшугар Энхбаяр

CentralAsia (MNG) - Рекомендация по политике Digital First («Цифровизация прежде всего») была одобрена на заседании Кабинета министров 24 сентября 2025 года в целях повышения производительности правительства и полной реализации цифрового перехода. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций на своей странице в Facebook.

Целью данной рекомендации является приоритизация технологий на всех уровнях принятия государственных решений, разработки политики и предоставления услуг, отказ от бумажного документооборота, реализация инициативы Digital First на всех уровнях государственного управления и ускорение цифрового перехода на основе сотрудничества граждан, государства и частного сектора. Эта инициатива послужит руководящим принципом для реализации целей и задач, связанных с цифровой трансформацией и внедрением передовых технологий, изложенных в документах политики долгосрочного и среднесрочного развития Монголии.

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Батшугар Энхбаяр заявил: «Если раньше мы концентрировались на увеличении количества цифровых услуг, внедрении технологий и оцифровке бумажных услуг, то теперь, реализуя политику «Цифровые технологии прежде всего», мы предлагаем принцип, согласно которому все процессы принятия решений, оказания услуг и деятельности с участием государства, граждан и юридических лиц должны следовать принципу Digital First6

