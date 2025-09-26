Ночью в Китае недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 3,5 балла
- Азия и мир, происшествия
- 9:29, 26 сентября 2025
- Просмотров: 397
CentralAsia (CA) - В 01:56 26 сентября на территории Китая недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре.
Как сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР, магнитуда составила 3,5. Очаг залегал на глубине 20 км.
Эпицентр располагался в 145 км к юго-востоку от города Нарын.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.