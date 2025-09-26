экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ночью в Китае недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (CA) -  В 01:56 26 сентября на территории Китая недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре.

Как сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР, магнитуда составила 3,5. Очаг залегал на глубине 20 км.

Эпицентр располагался в 145 км к юго-востоку от города Нарын.

