Монголия и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских удостоверений

CentralAsia (MNG) -  Кабмин Кыргызстана утвердил соглашение с правительством Монголии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Документ был подписан в Бишкеке 21 июля 2025 года в ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Согласно постановлению, ответственным за реализацию соглашения назначено Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава Кыргызстана. Министерство иностранных дел должно уведомить монгольскую сторону о выполнении необходимых внутренних процедур для вступления документа в силу.

Соглашение позволит гражданам двух стран пользоваться национальными водительскими удостоверениями на территории Кыргызстана и Монголии без прохождения дополнительных экзаменов и процедур.

Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.

