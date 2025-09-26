АЗС по России вводят лимиты на бензин из-за дефицита, - СМИ

CentralAsia (CA) - В некоторых регионах России АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель, например, отпускают только 10–20 л на клиента, сообщили «Известия».

Кроме этого ограничения начали вводить и некоторые крупные нефтяные компании. Так, «Лукойл» на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты. Перебои с поставками коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей.

Причина сложившейся ситуации — в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ, говорят эксперты. Кроме того, бензин на бирже стоит дороже, чем в рознице, и малым АЗС его невыгодно продавать. Для сдерживания цен правительство приняло решение временно ограничить экспорт этого топлива, сейчас обсуждается введение запрета на экспорт дизеля.

Какие ограничения вводятся на АЗС

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов сказал, что уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов. Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя либо временно продавать только дизель. Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками. В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока, сказал он.

Как сообщали редакции в НТС ранее, случаи локального дефицита бензина были зафиксированы более чем в 10 субъектах РФ. Участники рынка отмечали задержки в отгрузках топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

22 сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признал, что в регионе возникли временные перебои с топливом на разных заправках, отметив, что ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни.

По словам участника топливного рынка в Ленинградской области, одна из основных причин остановки продаж — высокая стоимость топлива. Многие владельцы АЗС предпочитают временно закрыть заправки в надежде, что цена снизится и они смогут снова закупать товар по более низкой стоимости. Другие игроки, которые работают в этой сфере давно, старались заранее создать запасы, чтобы компенсировать резкий рост оптовых цен, пояснил собеседник «Известий».

Для сдерживания цен на внутреннем рынке в июле правительство приняло решение временно, до 31 августа, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, а позже мера была продлена на сентябрь. 23 сентября СМИ сообщили, что профильные ведомства обсуждают продление этого ограничения для всех участников рынка, а также введение запрета на экспорт дизельного топлива до конца 2025 года.

Цены на бензин

Как писали «Известия», в начале сентября стоимость 95-го бензина на Петербургской бирже достигла исторического максимума. По итогам торгов 3 сентября цена Аи-95 с поставкой в европейскую часть России достигла рекордных 82,3 тыс. рублей за 1 т. Марка Аи-92 достигла в цене более 70,6 тыс. рублей. По состоянию на 23 сентября Аи-95 торговался по 78,2 тыс., Аи-92 — по 74,6 тыс. рублей соответственно, свидетельствуют данные биржи.

Кроме того, как сообщал источник «Известий» в отрасли, нынешняя модель биржевых торгов провоцирует рост цен. Желающих купить топливо на бирже — больше тысячи, а предлагаемые на отдельных базисах объемы крайне малы. Сегодня установлен норматив для нефтяников — 15% бензина от общего объема производства. В результате все партии распродаются мгновенно, а покупают их единицы, отмечал собеседник.

При этом власти стараются не допускать подорожания бензина в рознице выше темпов инфляции в годовом выражении либо сохранять эти показатели близкими. Механизм реализуется посредством давления регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании, писали «Известия». Такая система заставляет розничные сети хеджировать риски убытков от неизбежно возникающих диспаритетов. Поэтому цены не снижаются даже тогда, когда для этого есть все предпосылки, поясняли в НТС.

21 августа Приморский топливный союз направил обращение вице-премьеру Александру Новаку и в ФАС, в котором выражена обеспокоенность диспропорцией оптовых и розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 на топливном рынке края, а также значительным сокращением объемов продаж этих видов топлива с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Среди основных причин — увеличение внутреннего спроса в период сельскохозяйственных уборочных работ и сезона отпусков, плановые ремонтные работы на НПЗ, снижение объемов производства топлива из-за украинских атак дронов на российскую инфраструктуру, отметил он.

В числе мер, которые могли бы помочь бизнесу наладить топливное снабжение, эксперт назвал субсидии и льготную логистику для АЗС в удаленных регионах, регулирование цен экспорта и внутренних отгрузок (чтобы экспорт не оттягивал внутренний рынок), инвестиции в ускорение ремонта или ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей.