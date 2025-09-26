В Нью-Йорке прошла рабочая встреча глав МИД стран ОДКБ

CentralAsia (KZ) - В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает МИД Казахстана.

Участники мероприятия обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки юбилейной сессии ГА ООН и обсудили приоритетные направления сотрудничества ОДКБ с ООН.

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу информировал коллег о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился видением дальнейшего развития данной региональной структуры. Он призвал участников встречи поддержать инициативы Казахстана по реформированию системы ООН и её Совета Безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ приняли Заявление по случаю 80-летия учреждения ООН.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября 2025 года в Нью-Йорке и продлится до сентября 2026 года. В сессии участвуют представители всех 193 государств-членов ООН, а также наблюдатели. Основные дебаты на высоком уровне с участием мировых лидеров проходят с 23 по 29 сентября 2025 года. Президентом сессии избрана Анналена Бэрбок (Германия), а тема года — «Вместе сильнее: 80 лет и дальше ради мира, развития и прав человека».

В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главной задачей организации является коллективная защита независимости, территориальной целостности и суверенитета её членов, а также совместное противодействие угрозам безопасности (терроризм, экстремизм, наркопреступность, нелегальная миграция и другое).

