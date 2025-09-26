экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мурат Нуртлеу освобожден от должности главы МИД Казахстана, вместо него назначен Ермек Кошербаев 
Мурат НУртлеу
Мурат НУртлеу
Предыстория: Новость о задержании министра Мурата Нуртлеу не соответствует действительности, – МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Акорда. 

Нуртлеу занимал должность заместителя премьер-министра и министра иностранных дел. 

Указом президента Касым-Жомарта Токаева Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен Министром иностранных дел Казахстана, освобожден от ранее занимаемой должности.

Ермек Кошербаев в 2020-2023 годах был послом в России, также возглавлял Восточно-Казахстанскую область (аким), работал в Минсельхозе, МИДе, нацкомпаниях. 14 февраля 2025 года он был назначен вице-премьером РК. Является сватом дочери первого президента Дариги Назарбаевой.

