На сегодня более 80% территории Монголии столкнулось с опустыниванием, - посол Монголии

CentralAsia (KZ) - В Монголии идет очень сильный процесс опустынивания, всего 10 лет назад где-то 70% всей территории страны встречалось с этим вопросом. Об этом в эфире радио сказал посол Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Содном.

По его словам, на сегодня с этой проблемой столкнулось более 80% территории Монголии.

«Для нас это большая проблема. Для устранения опустынивания Монголия инициировала организацию саммита по борьбе с опустыниванием. Мы пригласили другие страны и международные организации принять участие в этом международной конференции», - сказал посол.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения