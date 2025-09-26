На сегодня более 80% территории Монголии столкнулось с опустыниванием, - посол Монголии
- Казахстан, жизнь в Центральной Азии
- 14:36, 26 сентября 2025
- Просмотров: 1433
CentralAsia (KZ) - В Монголии идет очень сильный процесс опустынивания, всего 10 лет назад где-то 70% всей территории страны встречалось с этим вопросом. Об этом в эфире радио сказал посол Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Содном.
По его словам, на сегодня с этой проблемой столкнулось более 80% территории Монголии.
«Для нас это большая проблема. Для устранения опустынивания Монголия инициировала организацию саммита по борьбе с опустыниванием. Мы пригласили другие страны и международные организации принять участие в этом международной конференции», - сказал посол.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения