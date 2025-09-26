экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На сегодня более 80% территории Монголии столкнулось с опустыниванием, - посол Монголии

CentralAsia (KZ) -  В Монголии идет очень сильный процесс опустынивания, всего 10 лет назад где-то 70% всей территории страны встречалось с этим вопросом. Об этом в эфире радио сказал посол Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Содном.

По его словам, на сегодня с этой проблемой столкнулось более 80% территории Монголии. 

«Для нас это большая проблема. Для устранения опустынивания Монголия инициировала организацию саммита по борьбе с опустыниванием. Мы пригласили другие страны и международные организации принять участие в этом международной конференции», - сказал посол.

