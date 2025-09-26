Скончался российский режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян

CentralAsia (CA) - Известный российский кинорежиссёр, телеведущий и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября 2025 года, сообщают российские СМИ, ссылаясь на его жену Маргариту Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю», — написала она в своём Telegram-канале.

По ее словам, ранее Кеосаян перенёс клиническую смерть и долгое время находился в коме.

Режиссёр умер на 60-м году жизни.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец — известный советский режиссёр Эдмонд Кеосаян, снявший, в том числе, трилогию «Неуловимые мстители». Мать — актриса Лаура Геворкян (Кеосаян).

В 1993 году вместе с братом Давидом основал рекламное агентство Gold Vision, занимался съемкой видеороликов, клипов, позже — кинопроектами. Среди его известных работ — фильм «Бедная Саша» (1997) и телесериал «Мужская работа» (2001).

Он также был телеведущим, участвовал в ток-шоу и авторских программах.

Кеосаян получил звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2024) и Заслуженный артист Российской Федерации (2025).