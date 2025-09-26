Токаев и Путин поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает Кремль.

Они обсудили дальнейшее развитие российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию. Отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев также поделился впечатлениями от своего пребывания в Нью-Йорке на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и состоявшихся контактов с лидерами ряда иностранных государств.

