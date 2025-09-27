Смешанная команда Монголии по паралимпийским стрельбам из лука поборется за золотую медаль на ЧМ

CentralAsia (MNG) -
Чемпионат мира по паралимпийской стрельбе из лука проходит в Кванджу (Южная Корея) с 20 по 29 сентября.
В соревнованиях в личных, командных и смешанных зачётах принимают участие 176 спортсменов (111 мужчин, 65 женщин) из 28 стран. Наша сборная под руководством тренера национальной сборной Золбоо Баатаржав представлена тремя мужчинами и двумя женщинами.
24 сентября спортсмены национальной сборной спортсменка Сэлэнгэ Дэмбэрэл и спортсмен Мөнхбаатар Намжилмаа квалифицировались для борьбы за золотую медаль в смешанном командном зачете соревнований. На пути к финалу они обыграли Словению (6:0), Австралию (5:3) и Китай (5:1), а 28-го числа этого месяца встретятся с Италией за золотую медаль.
Сэлэнгэ Дэмбэрэл и Мөнхбаатар Намжилмаа становятся первыми монгольскими спортсменами, завоевавшими медали на чемпионате мира в смешанных командных соревнованиях по паралимпийской стрельбе из лука.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews