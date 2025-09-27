экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию «Великая Молдова»

CentralAsia (CA) -  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы исключила из предвыборной гонки еще одну оппозиционную партию — «Великая Молдова», возглавляемую Викторией Фуртунэ, передает ТАСС.

Это решение было принято на заседании в пятницу вечером, за два дня до запланированных парламентских выборов 28 сентября.

Председатель ЦИК Анжела Караман объявила, что регистрация партии и кандидатов аннулирована большинством голосов шести членов комиссии. Как отметил зампредседателя Павел Постика, позиция №5 в списке партий была исключена, а список кандидатов партии признан недействительным.

Виктория Фуртунэ, выступая на заседании, заявила о конфликте интересов у председателя Центризбиркома, вице-председателя и еще одного члена комиссии, потребовала отвода этих лиц и отсрочки рассмотрения постановления. Однако все ее требования были отклонены. Глава партии пообещала оспорить решение в Апелляционной палате, объяснив решение ЦИК политически мотивированным и несправедливым. Она также отметила, что уведомление о заседании поступило за полтора часа до начала, что не дало возможности ознакомиться с материалами дела.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com