Массовое отравление в детсадах Узбекистана: За медпомощью обратились более 1900 детей

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10 утра 26 сентября число воспитанников детских садов Ташкентской области Узбекистана, доставленных к врачам с симптомами пищевого отравления, достигло 1940 человек. Об этом сообщает издание Daryo.

По его данным, случаи отравления зафиксированы в семи районах области. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Букинском (537 случаев), Пскентском (430) и Аккурганском (413) районах.

1110 детей, получив лечение в клиниках, были выписаны домой. 21 ребенок остается в больнице с отравлением средней степени тяжести, еще 809 — с легким отравлением, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Первые пострадавшие от массового отравления в детсадах Ташкентской области стали обращаться за медицинской помощью 24 сентября. По результатам предварительного медицинского осмотра всем пациентам ставили диагноз «острые функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, пищевая токсикоинфекция». По предварительным данным, ухудшение здоровья детей было вызвано употреблением некачественных молочных продуктов, в частности, кефира с массовой долей жира 3,2%. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

25 сентября регион посетила министр дошкольного и школьного образования Узбекистана Эзоза Каримова. Она побывала как минимум в одном детсаду, где были зафиксированы случаи отравления воспитанников. Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию на контроль.