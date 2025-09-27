экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский: венгерские дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины. МИД Венгрии ответил

CentralAsia (CA) -  На территорию Украины со стороны границы с Венгрией залетели разведывательные беспилотники. Вероятно, они были венгерскими, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах», — сказал Зеленский после совещания с военными.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что «Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений». «Теперь ему мерещатся кошмары», — написал Сийярто в фейсбуке.

За два часа до этого Сийярто в своем предыдущем посте в Facebook написал, что Украина в течение последних десяти лет «проводила антивенгерскую политику». В качестве примеров глава венгерской дипломатии привел, в частности, «ущемление прав» этнических венгров в Закарпатской области, а также удары по российскому нефтепроводу «Дружба», который имеет «важное значение для обеспечения энергетической безопасности Венгрии».

Перечислив несколько примеров такой «антивенгерской политики» Киева, Сийярто дал понять, что Будапешт не поддержит заявку на вступление Украины в Евросоюз. 

В мае Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении в стране шпионской сети военной разведки Венгрии. В связи с этим отношения Киева и Будапешта обострились.

