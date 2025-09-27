МАГАТЭ частично возобновило инспекции в Иране

Рафаэль Гросси

CentralAsia (CA) - Международное агентство по атомной энергии частично возобновило инспекции в Иране, в том числе на АЭС «Бушер». Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Иран остается незаменимым и очень важным нашим партнером,— сказал глава агентства в эфире «Россия 24».— Мы должны проводить инспекции на территории Ирана». По словам Гросси, специалистов не пускают на объекты, поврежденные при ударах Израиля и США.

Рафаэль Гросси добавил, что у Ирана есть техническая возможность продолжать обогащать уран, однако МАГАТЭ не видит доказательств. «Вряд ли они будут этим заниматься сейчас, в условиях международной напряженности»,— добавил Гросси.

21 сентября Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ из-за решения Совбеза ООН восстановить санкции против Тегерана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что исламская республика не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.