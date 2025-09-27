экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МАГАТЭ частично возобновило инспекции в Иране
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси

CentralAsia (CA) -  Международное агентство по атомной энергии частично возобновило инспекции в Иране, в том числе на АЭС «Бушер». Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Иран остается незаменимым и очень важным нашим партнером,— сказал глава агентства в эфире «Россия 24».— Мы должны проводить инспекции на территории Ирана». По словам Гросси, специалистов не пускают на объекты, поврежденные при ударах Израиля и США.

Рафаэль Гросси добавил, что у Ирана есть техническая возможность продолжать обогащать уран, однако МАГАТЭ не видит доказательств. «Вряд ли они будут этим заниматься сейчас, в условиях международной напряженности»,—  добавил Гросси.

21 сентября Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ из-за решения Совбеза ООН восстановить санкции против Тегерана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что исламская республика не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com