Минобороны России сообщило об уничтожении 55 украинских беспилотников

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Как следует из утренней сводки российского Минобороны, за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских дронов.

Из них 27 были сбиты над территорией Ростовской области, восемь — над Брянской, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над территорией Волгоградской области, два — над Курской и один — над Белгородской областью.

Об атаке дронов ранее сообщали главы Брянской, Ростовской и Волгоградской областей, где в результате атаки загорелось оборудование газораспределительной станции. Никто не пострадал.

Ночью Росавиация закрывала для полетов аэропорты Астрахани и Волгограда, а также Казани.