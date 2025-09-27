экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России сообщило об уничтожении 55 украинских беспилотников
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Как следует из утренней сводки российского Минобороны, за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских дронов.

Из них 27 были сбиты над территорией Ростовской области, восемь — над Брянской, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над территорией Волгоградской области, два — над Курской и один — над Белгородской областью.

Об атаке дронов ранее сообщали главы Брянской, Ростовской и Волгоградской областей, где в результате атаки загорелось оборудование газораспределительной станции. Никто не пострадал.

Ночью Росавиация закрывала для полетов аэропорты Астрахани и Волгограда, а также Казани.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com