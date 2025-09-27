Минобороны России сообщило об уничтожении 55 украинских беспилотников
- Азия и мир, происшествия
- 12:48, 27 сентября 2025
CentralAsia (CA) - Как следует из утренней сводки российского Минобороны, за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских дронов.
Из них 27 были сбиты над территорией Ростовской области, восемь — над Брянской, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над территорией Волгоградской области, два — над Курской и один — над Белгородской областью.
Об атаке дронов ранее сообщали главы Брянской, Ростовской и Волгоградской областей, где в результате атаки загорелось оборудование газораспределительной станции. Никто не пострадал.
Ночью Росавиация закрывала для полетов аэропорты Астрахани и Волгограда, а также Казани.
