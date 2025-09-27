Бердымухамедов в честь Дня независимости разрешил проживание в Туркменистане 142 иностранцам

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по случаю Дня независимости республики подписал постановление о предоставлении разрешения на проживание в стране 142 иностранцам. Соответствующее объявление было сделано на заседании Кабинета министров, передает государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Руководитель республики отметил, что в Туркмении проводится эффективная работа, направленная на обеспечение защиты прав и свобод человека. В этой связи в канун праздника Министерство иностранных дел и другие госорганы подготовили список лиц для предоставления им официального разрешения проживать в стране. В перечне из 142 человек, указанных в постановлении, значатся граждане 7 государств и представители 15 национальностей.

На совещании также озвучили статистику, согласно которой на сегодняшний день разрешение на проживание в Туркменистане получили 5152 иностранца и лица без гражданства.

Кроме того, глава государства объявил о традиционной акции — помиловании осужденных, сожалеющих о содеянном и искренне раскаивающихся в совершенных преступлениях.

В преддверии 34-й годовщины независимости Туркменистана в президентский указ включили 225 человек.

Президент поручил ответственным министерствам и ведомствам принять необходимые меры по освобождению указанных граждан из мест заключения и возвращению их в ближайшее время к семьям. Бердымухамедов также пожелал помилованным добросовестно работать, искренне служить родине и жить, пользуясь плодами своего труда.

Акции помилования заключенных в Туркмении проводятся регулярно. Президент подписывает соответствующие указы в преддверии Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр), Дней нейтралитета и независимости. Так, в марте текущего года Бердымухамедов помиловал 321 заключенного в честь Ночи всемогущества. В июле на свободу вышли 247 осужденных в честь Международного года мира и доверия. По оценкам СМИ, за последние годы численность помилованных в Туркменистане превысила 20 тысяч человек.