Токаев поставил задачи перед новым главой МИД

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева.

Как сообщила пресс-служба Акорды, он дал ему конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.

«Глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом», - также сообщила пресс-служба.

