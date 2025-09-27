Токаев поставил задачи перед новым главой МИД
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева.
Как сообщила пресс-служба Акорды, он дал ему конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.
«Глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом», - также сообщила пресс-служба.
