экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дональд Трамп: «Я думаю, у нас есть сделка по Газе»

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения по завершению войны в Газе.

«Выглядит так, что у нас есть сделка по Газе. Мы вам сообщим. Я думаю, у нас есть сделка», — заявил он журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, в рамках соглашения заложники будут освобождены, а война закончится. Он не привел никаких деталей возможной сделки.

Трамп 22 сентября представил лидерам арабских стран очередной план, предусматривающий окончание войны, освобождение израильских заложников и организацию правительства в Газе, не связанного с ХАМАС. Арабские страны план поддержали. Израиль и ХАМАС — пока нет.

26 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что война будет продолжаться «до достижения всех целей», заявленных Израилем — то есть освобождения заложников и полного уничтожения ХАМАС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com