Токаев уволил посла Казахстана в США и ряд своих помощников

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ержана Ашикбаева от должности чрезвычайного и полномочного посла республики в США. Информация о подписании соответствующего указа главой государства опубликована на сайте Акорды 26 сентября.
Известно, что Ашикбаев занимал пост посла центральноазиатской страны в Соединенных Штатах Америки с апреля 2021 года.
Руководитель республики также уволил постоянного представителя Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Ерлана Алимбаева. Его место занял Ержан Казыхан, в свою очередь освобожденный от должности помощника президента по международным вопросам.
Накануне, 25 сентября, стало известно о ряде увольнений в Администрации Токаева.
В частности, своих постов лишились:
- Зульфия Сулейменова — советник президента — специальный представитель главы республики по международному экологическому сотрудничеству;
- Кунсулу Закарья — советник президента по вопросам науки и инноваций;
- Ернар Баспаев — советник президента;
- Канат Шарлапаев — помощник президента по экономическим вопросам;
- Тамара Дуйсенова — помощник президента.
Вместе с тем Бахытжан Сапиев назначен советником руководителя страны, ранее он работал заведующим отделом государственного контроля Администрации президента. Освободившуюся должность занял Алихан Жамастов, до этого возглавлявший управление материально-технического обеспечения управления делами президента.
Ранее сообщалось, что Токаев освободил от должности министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, а затем назначил его на пост помощника главы государства по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Руководителем МИДа стал Ермек Кошербаев, который до этого был заместителем премьер-министра.