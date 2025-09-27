Токаев уволил посла Казахстана в США и ряд своих помощников

Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ержана Ашикбаева от должности чрезвычайного и полномочного посла республики в США. Информация о подписании соответствующего указа главой государства опубликована на сайте Акорды 26 сентября.

Известно, что Ашикбаев занимал пост посла центральноазиатской страны в Соединенных Штатах Америки с апреля 2021 года.

Руководитель республики также уволил постоянного представителя Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Ерлана Алимбаева. Его место занял Ержан Казыхан, в свою очередь освобожденный от должности помощника президента по международным вопросам.

Накануне, 25 сентября, стало известно о ряде увольнений в Администрации Токаева.

В частности, своих постов лишились:

Зульфия Сулейменова — советник президента — специальный представитель главы республики по международному экологическому сотрудничеству;

Кунсулу Закарья — советник президента по вопросам науки и инноваций;

Ернар Баспаев — советник президента;

Канат Шарлапаев — помощник президента по экономическим вопросам;

Тамара Дуйсенова — помощник президента.

Вместе с тем Бахытжан Сапиев назначен советником руководителя страны, ранее он работал заведующим отделом государственного контроля Администрации президента. Освободившуюся должность занял Алихан Жамастов, до этого возглавлявший управление материально-технического обеспечения управления делами президента.

Ранее сообщалось, что Токаев освободил от должности министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, а затем назначил его на пост помощника главы государства по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Руководителем МИДа стал Ермек Кошербаев, который до этого был заместителем премьер-министра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения