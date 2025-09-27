экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Массовое отравление в детсадах Узбекистана: Задержаны 7 человек
Предыстория: Массовое отравление в детсадах Узбекистана: За медпомощью обратились более 1900 детей

CentralAsia (UZ) -  По делу о массовом отравлении воспитанников государственных детских садов в нескольких районах Ташкентской области Узбекистана в процессуальном порядке задержаны семь человек, сообщил источник «Газеты.uz» в правительстве.

Из них трое являются должностными лицами компании-производителя молочной продукции, остальные — представители аутсорсинговых компаний, поставляющих продукты питания в детсады.

«Газета» писала со ссылкой на первого заместителя главы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Атабекова, что на утро 27 сентября в больницах оставались 694 ребёнка, ожидалась выписка 421.

Всего было обследовано 1922 ребёнка, включая детей, контактировавших с больными (некоторые СМИ писали о более 1900 заболевших). Из них половина — 959 — были отпущены домой в связи с отсутствием клинических симптомов.

По предварительным результатам расследования причиной отравления мог стать кефир компании Shark Milk Product. Сообщалось, что детсады в Букинском, Пскентском, Бекабадском, Аккурганском и Куйичирчикском районах области обслуживаются тремя аутсорсинговыми компаниями. Все они закупают кисломолочную продукцию у Shark Milk Product.

