Власти ЕС планируют создать «стену дронов» для защиты воздушного пространства всей Европы, - The Financial Times

CentralAsia (CA) - «Стена дронов», создание которой обсуждают в ЕС, должна будет обеспечить защиту воздушного пространства и инфраструктуры всей Европы, а не только ее восточных границ. Об этом, пишет The Financial Times, заявил комиссар Еврокомиссии по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«Совершенно очевидно, что наши возможности по обнаружению дронов еще не на должном уровне», — заявил Кубилюс после совещания с главами Минобороны стран-членов ЕС, которое провели после вторжения российских самолетов и дронов в европейское воздушное пространство.

Участники совещания, сообщил он, согласились с тем, что у стран-членов ЕС должен быть общий подход к этой задаче.

«Мы хотим добиться того, чтобы наши системы были совместимы. Что наши системы обнаружения могли обмениваться данными, чтобы наши системы управления и командования могли обмениваться информацией», — сказал он. «Это очень важно», — подчеркнул Кубилюс.

После того, как будет выработан общий подход к созданию новой системы защиты, сообщил он, власти ЕС предоставят странам необходимую «финансовую и промышленную помощь».

Кубилюс отметил, что для мониторинга воздушного пространства ЕС почти в режиме реального времени требуется, в числе прочего, космическая инфраструктура, добавив, что с Европейским космическим агентством уже начаты переговоры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши заявила, что ЕС должен построить «стену дронов», чтобы реагировать «в реальном времени» на угрозы со стороны России. Первоначально речь шла о защите восточных границ ЕС.

В конце сентября неопознанные дроны были зафиксированы в Норвегии и Дании. Из-за них были вынуждены временно закрывать аэропорты.

FT после нарушения воздушного пространства ЕС беспилотниками отмечала, что страны НАТО для перехвата относительно дешевых беспилотников полагаются на слишком дорогостоящие технологии, называя это «вопиющей уязвимостью, которой Москва может воспользоваться в дальнейшем».