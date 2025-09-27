Токаев поздравил президента Туркменистана с Днём независимости
- 17:45, 27 сентября 2025
CentralAsia (TM) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и весь народ страны с Днём независимости, сообщает Акорда.
В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.
Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твёрдый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.
