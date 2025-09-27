экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Франция и 11 стран объединились для спасения Палестины от финансового коллапса

CentralAsia (CA) -  Франция и союзники создали Чрезвычайную коалицию по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии. Основная цель объединения — сохранить способность национальной администрации управлять территориями, предоставлять гражданам жизненно важные услуги и поддерживать безопасность, указано в коммюнике МИД Франции.

В создании объединения поучаствовали Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания.

Коалиция была создана в ответ на «острейший и беспрецедентный финансовый кризис», с которым столкнулась Палестинская национальная администрация и который может обернуться для нее крахом. Представители стран подчеркивают, что краткосрочной поддержки для Палестины недостаточно: необходим «системный, предсказуемый и согласованный подход с участием международных финансовых институтов, при строгом обеспечении прозрачности и подотчетности».

Вместе с созданием коалиции министры иностранных дел этих стран потребовали от Израиля приостановить любые меры, которые препятствуют работе палестинской администрации, ослабляют ее или могут привести к ее краху. Они заявили, что укрепление финансовой стабильности Палестины — это «инвестиция в мир, стабильность и безопасность для палестинцев, израильтян и всего региона».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com