Заместитель госсекретаря Ландау встретился с министром МИД Монголии Батцэцэг
CentralAsia (MNG) -
Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Об этом сообщает Госдеп США.
Оба лидера подтвердили взаимные интересы своих стран и общие демократические ценности, лежащие в основе стратегического партнерства США и Монголии в качестве третьего соседа.
Они также обсудили возможности расширения экономических связей между США и Монголией.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews
