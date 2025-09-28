экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заместитель госсекретаря Ландау встретился с министром МИД Монголии Батцэцэг

CentralAsia (MNG) -  

Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Об этом сообщает Госдеп США.

Оба лидера подтвердили взаимные интересы своих стран и общие демократические ценности, лежащие в основе стратегического партнерства США и Монголии в качестве третьего соседа.

Они также обсудили возможности расширения экономических связей между США и Монголией.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

