В Молдавии отклонили протест на возможность отстранять партии от выборов

CentralAsia (CA) - Конституционный суд Молдавии отклонил протест оппозиции на поправки, которые позволяют отстранять партии от участия в выборах в период избирательной кампании. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

«Суд рассмотрел несколько обращений, находящихся на рассмотрении, и он решил, что отказ от них недопустимым: <...> жалобы <...> по делу о контроле конституционности некоторых положений <...> о политических партиях», ограничение деятельности политической партии, участвующий в избирательной кампании», — говорится в сообщении.

Кроме этого, суд отказал в исключении соответствующих статей.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Всего ЦИК зарегистрировала 23 кандидата (как партии, так и независимые участники).

Ранее, 26 сентября, Центральная избирательная комиссия Молдавии отстранила от парламентских выборов две оппозиционные партии — «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei) экс-главы Гагаузии Ирины Влах и «Великая Молдова» (Moldova Mare), которую возглавила экс-кандидат в президенты Виктория Фуртунэ.

Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения. Оппозиция считает эти поправки неконституционными.

Ранее, 22 сентября, в Молдавии прошло 250 обысков по делу о попытке влияния России на выборы — в связи с «подготовкой массовых беспорядков и дестабилизацией». Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии, указывая на бездоказательность подобных заявлений.

Позднее, российский МИД выразил послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию протест из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и членов Общественной палаты как международных наблюдателей на выборах в парламент.